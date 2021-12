Milan, Pioli e il problema degli infortuni: “Si gioca troppo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro la Salernitana ha parlato del problema infortuni in casa rossonera Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stefano, tecnico del, alla vigilia della gara contro la Salernitana ha parlato delin casa rossonera

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - AntoVitiello : #Milan, #Pioli sempre più vicino al rinnovo. Nelle prossime ore la firma sul prolungamento contrattuale con i ??? - infoitsport : Milan-Salernitana, Pioli: “Granata molto fastidiosi in fase di non possesso” - infoitsport : Milan, Pioli e il problema degli infortuni: “Si gioca troppo” -