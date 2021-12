Milan. Intervento riuscito per Simon Kjaer ma Stefano Pioli non potrà schierarlo per 6 mesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Intervento è perfettamente riuscito per Simon Kjaer. Ma sono lunghissimi i tempi per il ritorno in campo e per il danese la stagione è da considerarsi già conclusa. Il Milan ha reso noto che “nella giornata odierna, Simon Kjar è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale”. “L’Intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal dottor Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del responsabile sanitario del club, Stefano Mazzoni. Kjaer sta bene ed è motivato a iniziare da ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’è perfettamenteper. Ma sono lunghissimi i tempi per il ritorno in campo e per il danese la stagione è da considerarsi già conclusa. Ilha reso noto che “nella giornata odierna,Kjar è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale”. “L’, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamenteed è stato eseguito dal dottor Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del responsabile sanitario del club,Mazzoni.sta bene ed è motivato a iniziare da ...

