Juve Alvarez: Trezeguet potrebbe agevolare la trattativa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alvarez Juve: Trezeguet “aiuta” i bianconeri? C’è un motivo particolare legato all’attaccante in forza al River Plate La Juventus continua a spingere per Alvarez del River Plate. La concorrenza è abbastanza folta e difficilmente si saprà ora quale potrà essere il futuro del talento argentino. Le big d’Europa si stanno muovendo, ma i bianconeri potrebbero avere una carta a loro favore. …David Trezeguet. L’ex attaccante della Juventus potrebbe subentrare come vice presidente del River in caso di elezione di Antonio Caselli, aprendo magari una porta alla Vecchia Signora nella corsa ad Alvarez. CONTINUA SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021)“aiuta” i bianconeri? C’è un motivo particolare legato all’attaccante in forza al River Plate Lantus continua a spingere perdel River Plate. La concorrenza è abbastanza folta e difficilmente si saprà ora quale potrà essere il futuro del talento argentino. Le big d’Europa si stanno muovendo, ma i bianconeriro avere una carta a loro favore. …David. L’ex attaccante dellantussubentrare come vice presidente del River in caso di elezione di Antonio Caselli, aprendo magari una porta alla Vecchia Signora nella corsa ad. CONTINUA SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : TS: 'Vlahovic resta obiettivo della Juve, che ha però come piano B: Mitrovic. Bianconeri interessati anche a Julian… - Glongari : Mezza Europa (Real, Inter, Milan, Juve, City, United) con gli occhi sul Monumental per seguire la classe di Julián… - CalcioNews24 : #Alvarez #Juventus e una sorpresa in attesa potrebbe sbloccare la trattativa ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Mitrovic caldo. Per Alvarez è asta - news24_inter : Alvarez Inter, nerazzurri restano vigili: un ex bianconero potrebbe favorire la Juve -