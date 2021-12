Inzaghi: «Mourinho? Un piacere incontrarlo, per lui gara speciale» (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete. Non l’ho mai incontrato né conosciuto, so che per lui sarà una partita speciale, noi dovremo affrontarla con ancora più attenzione. Conosciamo le sue capacità e quello che ha fatto in tutti i club in cui è stato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Roma a proposito dell’incrocio con José Mourinho. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sarà unincontrare l’allenatore del Triplete. Non l’ho mai incontrato né conosciuto, so che per lui sarà una partita, noi dovremo affrontarla con ancora più attenzione. Conosciamo le sue capacità e quello che ha fatto in tutti i club in cui è stato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia delladi campionato con la Roma a proposito dell’incrocio con José

