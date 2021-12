Infortunio Kjaer: i tempi di recupero. L’annuncio ufficiale del Milan (Di venerdì 3 dicembre 2021) Infortunio Kjaer: il Milan ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’operazione subita dal difensore danese Il Milan ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’operazione subita da Simon Kjaer. Ecco i tempi di recupero del difensore danese. COMUNICATO ufficiale – «AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021): ilha diramato un comunicatoin merito all’operazione subita dal difensore danese Ilha diramato un comunicatoin merito all’operazione subita da Simon. Ecco ididel difensore danese. COMUNICATO– «ACcomunica che nella giornata odierna, Simonè stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Idisono stimabili in 6 mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

