IMPACT | È ufficiale il match per l’Impact World Championship ad Hard To Kill

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In seguito all’episodio della scorsa notte di, è stato annunciato dal vice presidente esecutivo Scott D’Amore che Moose difenderà il suoin un three-waycontro W. Morrissey e Matt Cardona aTosabato 8 gennaio. La scorsa notte, Cardona ed Eddie Edwards hanno sconfitto Moose e Morrissey nel main event, e subito dopo Morrissey ha attaccato Moose, mettendo fine all’alleanza fra i due. BREAKING: After #onAXSTV went off the air, @ScottDAmore announced that @TheMooseNation will defend hisTitle against @TheMattCardona & @TheCaZXL at #ToLIVE January 8th on pay-per-view! pic.twitter.com/3XkwaQRyKu— ...