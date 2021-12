Il reset di Mattarella

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è usuale che il presidente della Repubblica sia così sensibile al dibattito politico, al punto da far trapelare tutto il suo “stupore” su una presentazione di un disegno di legge, o meglio alle interpretazioni che ne sono conseguite. Ma se Sergio, la cui mitezza e prudenza nell’uso delle parole è nota, così come il suo scarso interventismo, si è sentito in dovere di farlo è perché tutta questa discussione sul prossimo capo dello Stato è andata oltre. Sono parole piuttosto ferme quelle di, che lasciano intendere una profonda irritazione attorno a ciò che ruota attorno alla mossa di due senatori del Pd, Zanda e Parrini, che hanno presentato un disegno di legge costituzionale per inserire il divieto di un secondo mandato presidenziale. Legittima l’iniziativa. Meno legittimo spiegarla con la non celata – e paradossale - ...