Il primo caso di variante Omicron rilevato in Veneto

AGI - La variante Omicron del Covid 19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. A darne notizia è il presidente della Regione Luca Zaia. Si tratta di un uomo, residente nel vicentino, rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la variante Omicron al termine della sequenziazione. Al momento ha sintomi lievi ed è in quarantena a casa con la moglie e due figli. Sono positivi anche la moglie e uno dei due figli, anch'essi risultati positivi al tampone. Per loro la sequenziazione è ancora in corso "Siamo in massima allerta ...

