Il film su Manuel Bortuzzo del GF Vip verrà trasmesso su Rai1: titolo e cast di attori (Di venerdì 3 dicembre 2021) Franco Bortuzzo lo aveva anticipato: il film sulla vita di Manuel è già una concreta realtà. Anche per questo motivo, il nuotatore dovrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip una volta comunicato l'allungamento. Il film su Manuel Bortuzzo del GF Vip verrà trasmesso su Rai1 "Rinascere" è il titolo del film che racconta la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

