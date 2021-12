Il dramma dei docenti precari: solo instabilità e stipendi bassi. “Non possiamo programmarci la vita” [VIDEO] (Di venerdì 3 dicembre 2021) "La precarizzazione della vita dei precari è terribile. Non puoi costruire nulla. Non c'è progettualità di un anno. Chiaramente il docente crea la propria vita personale. Ma in questo modo non si può fare nulla". L'articolo Il dramma dei docenti precari: solo instabilità e stipendi bassi. “Non possiamo programmarci la vita” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Lazzazione delladeiè terribile. Non puoi costruire nulla. Non c'è progettualità di un anno. Chiaramente il docente crea la propriapersonale. Ma in questo modo non si può fare nulla". L'articolo Ildei. “Nonla

Advertising

ProDocente : Il dramma dei docenti precari: solo instabilità e stipendi bassi. “Non possiamo programmarci la vita” [VIDEO] - orizzontescuola : Il dramma dei docenti precari: solo instabilità e stipendi bassi. “Non possiamo programmarci la vita” [VIDEO] - Avv_Mant : RT @luciodigaetano: Dei 320 operai licenziati da Whirpool a Napoli, in 4 accettano il trasferimento a Varese con 25.000 euro di incentivo,… - siceid : RT @luciodigaetano: Dei 320 operai licenziati da Whirpool a Napoli, in 4 accettano il trasferimento a Varese con 25.000 euro di incentivo,… - ccdifi : RT @centriculturali: ??L'appello di quattro scrittrici #Nobel per la letteratura ai vertici della UE, in difesa dei profughi del Medio Orien… -