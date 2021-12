Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno insieme | “Gli scrissi un messaggio quando vinse X Factor | l’anno in cui i Maneskin arrivarono secondi”

(Di venerdì 3 dicembre 2021)sono una coppia. A confermare un gossip che da tempo circola su siti ‘rosa’ e social è stato lo stessoospite di “Oggi è un altro Giorno“: l’ex di Gabriel Garko ha una relazione con il vincitore di Xedizione 2017,in cui sono arrivati. Com’è nato l’amore? “Io gliunproprioil talent, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo. Era però unsenza alcuna finalità. Poi è capitato di prendere un caffè, poi un altro ancora e così è nato tutto”, le parole ...

... Euridice Axen nel ruolo della direttrice dell'Accademia di danza della Scala Esmée Bulnes, Paola Calliari, in quello del personaggio di fantasia Ginevra Andegari, e ancora(Mario ...Lorenzo Licitra, l'artista che ha battuto i Maneskin a X - Factor , è il nuovo fidanzato di. Lo conferma, per la prima volta in maniera ufficiale, proprio l'attore durante la trasmissione Oggi è un altro giorno , su Rai Uno: "Siamo insieme da due anni, quasi, viviamo insieme" ...L'attore e l'ex vincitore di X-Factor (ha sconfitto i Maneskin) raccontano la relazione lunga di anni e la convivenza ...Stanno insieme da due anni ed ora finalmente hanno dichiarato pubblicamente il loro amore: l'attore ha svelato chi è il suo fidanzato.