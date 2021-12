“Esposto in Procura” | Guai per Tina Cipollari e Gianni Sperti: sta succedendo in questi minuti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le notizie dell’ultim’ora hanno dell’incredibile: si profilano grattacapi per Tina Cipollari e Gianni Sperti, pilastri del talk-show di Maria De Filippi. Tina Cipollari e Gianni Sperti (fonte instagram)“Uomini e donne” è il programma che trionfa quotidianamente nella fascia pomeridiana del palinsesto Mediaset. Annovera nei suoi studi molteplici aspiranti al trono e relativi tronisti, sia nella versione classica, che over. A moderare il dibattito, la talentuosa padrona di casa Maria De Filippi, sorretta nel compito dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Se Tina ha raggiunto la popolarità proprio grazie al format “Uomini e donne“, Gianni ha ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le notizie dell’ultim’ora hanno dell’incredibile: si profilano grattacapi per, pilastri del talk-show di Maria De Filippi.(fonte instagram)“Uomini e donne” è il programma che trionfa quotidianamente nella fascia pomeridiana del palinsesto Mediaset. Annovera nei suoi studi molteplici aspiranti al trono e relativi tronisti, sia nella versione classica, che over. A moderare il dibattito, la talentuosa padrona di casa Maria De Filippi, sorretta nel compito dagli opinionisti. Seha raggiunto la popolarità proprio grazie al format “Uomini e donne“,ha ...

Advertising

capuanogio : 'Presenteremo un esposto all’Antitrust ed alla Procura Federale chiedendo la retrocessione della #Juventus in Serie… - CB_Ignoranza : Il presidente del Codacons ha dichiarato che presenteranno un esposto all'Antitrust ed alla Procura Federale per in… - pet_oliver : RT @cosimo3_7: La Procura sta facendo il suo corso..a me quello che fa rabbia è che manager come Agnelli, Arrivabene e altri, possano aver… - Francy11412804 : RT @GiusCandela: Esposto in Procura del deputato Antonio Del Monaco (Movimento 5 Stelle) per chiedere la chiusura di #UominieDonne: 'Un pro… - cosimo3_7 : La Procura sta facendo il suo corso..a me quello che fa rabbia è che manager come Agnelli, Arrivabene e altri, poss… -