Endometrio ispessito | cosa comporta in età fertile e in menopausa? Risponde l’esperto

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Spesso si è soliti pensare, in maniera estremamente semplificata e riduttiva (e per questo scorretta) che l’utero femminile sia un mero contenitore nel quale giunge l’embrione e all’interno del quale cresce per tutto il corso della gravidanza. In realtà, come per tutti gli organi umani, si tratta di una materia molto più complessa sul cui funzionamento (e sulle relative patologie) interferiscono tutta una serie di processi e componenti, di cui uno dei più importanti è l’, ovvero il rivestimento che ricopre la cavità uterina. Una delle problematiche più importanti è quella del cosiddetto, da non confondersi con l’si, una malattia in cui l’è presente fuori dalla sua sede in utero causando con i suoi sanguinamenti periodici cisti e infiammazioni. Una ...