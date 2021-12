Eitan è tornato in Italia: "Ora si spengano i riflettori" (Di sabato 4 dicembre 2021) L'aereo con a bordo il piccolo Eitan, unico sopravvissuto del Mottarone, è atterrato all'aeroporto di Orio al serio: "Si apra una nuova fase" Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) L'aereo con a bordo il piccolo, unico sopravvissuto del Mottarone, è atterrato all'aeroporto di Orio al serio: "Si apra una nuova fase"

Advertising

Agenzia_Italia : Il piccolo #Eitan è tornato in Italia _ Il volo Ryanair con a bordo il bimbo di 6 anni, i suoi zii e le due cuginet… - LaStampa : Eitan è tornato in Italia, atterrato l’aereo a Orio al Serio - StreetNews24 : Il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio con la zia, l… - ilcirotano : Il piccolo Eitan è tornato in Italia - - euronewsit : Tornato in Italia il piccolo Eitan -