"Nel Pnrr, abbiamo investito quasi 6 miliardi per rafforzare in maniera strutturale i servizi per l'infanzia e sostenere in particolare i genitori che lavorano. Gli obiettivi che abbiamo per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi 70% Draghi,70% posti nido in più, ristrutturate 1000 scuole Lo ha detto il premier Mario Draghi. "Aggiungiamo 264 mila nuovi posti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, un aumento di oltre il 70%". Ristrutturiamo o adattiamo almeno mille edifici per ampliare ...

''No Draghi Day'', partecipa anche l'Usb di Viterbo VITERBO - L'usb Viterbo partecipa in massa al No Draghi Day . Lavoratori e delegati del territorio saranno in piazza a Roma domani per respingere le ... Se pensiamo solo al nostro territorio, il 70% dei ...

“L’Usb Viterbo scende in piazza per il No Draghi day” "L'Usb Viterbo scende in piazza per il No Draghi day". Roma - L'associazione invita la popolazione a partecipare alla manifestazione ...

