Censis e covid: boom della povertà, siamo tutti più vulnerabili e trionfa irrazionalità (Di venerdì 3 dicembre 2021) La pandemia lascia due milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2020 (con un aumento del 104,8% rispetto al 2010) e oltre il 40% degli italiani si sente insicuro e spaventato. Cresce il disagio ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La pandemia lascia due milioni di famiglie inassoluta nel 2020 (con un aumento del 104,8% rispetto al 2010) e oltre il 40% degli italiani si sente insicuro e spaventato. Cresce il disagio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - Agenzia_Ansa : 'L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste,… - SkyTG24 : Rapporto Censis: con #Covid19 aumenta povertà. 5,8% degli italiani convinto Terra sia piatta - DigitalixMx : RT @lauranaka: Poveri noi e povera #Italia. Dal #CENSIS una fotografia horror: 'Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il #Covid non… - giangolz : RT @lauranaka: Poveri noi e povera #Italia. Dal #CENSIS una fotografia horror: 'Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il #Covid non… -