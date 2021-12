Calcio | Tottenham | Conte ' Kane? Tornerà a segnare tanti gol'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) "La Premier è il campionato più difficile al mondo, non ci sono gare facili" LONDRA (INGHILTERRA) - "Sono sicuro che Harry sia felice se vinciamo e lui non segna. Ilviene al primo posto". ...

Advertising

sportface2016 : #Tottenham, #Conte: “#Kane? Tornerà a segnare tanti gol” - CorSport : #Tottenham, #Son pazzo di #Conte: 'Lo adoro. Ci trasmette tanta grinta' - sportface2016 : #Tottenham, #Son elogia #Conte: “È davvero tanto appassionato. Lo adoro già” - Luxgraph : Tottenham, Son innamorato di Conte: 'Già lo adoro, sento la sua passione' - sportli26181512 : #Tottenham, #Son pazzo di #Conte: 'Lo adoro. Ci trasmette tanta grinta': Il sudcoreano è già 'innamorato' del tecni… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tottenham

Poi sul futuro di Lloris: "E' il capitano dele della Francia, parleremo del suo rinnovo". . glb/red 03 - Dic - 21 17:54 3 dicembre 2021La valutazione di De Ligt sarebbe di oltre 70 milioni di euro anche se ilsarebbe da tempo anche su Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe ...Ecco le parole del nuovo tecnico degli Spurs, Antonio Conte, il quale non sembra per nulla preoccupato della scarsa vena realizzativa del suo bomber, Harry Kane.Trasferta insidiosa per i Blues, anche se la formazione di David Moyes ha conquistato un solo punto nelle ultime tre partite ...