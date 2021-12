Calcio | Ancelotti ' Inter squadra completa | a Mourinho serve tempo'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tecnico del Real: "Il portoghese ha portato entusiasmo a Roma" MADRID (SPAGNA) - "L'sta facendo molto bene: è una. La Roma è in una fase di passaggio.è arrivato da ...

Così, in conferenza stampa, Carlo. Il tecnico del Real Madrid ha parlato alla vigilia del match di Liga fra i "blancos" e la Real Sociedad e si è soffermato sulla formazione nerazzurra, ...Carloha sempre a cuore le sorti della 'sua' Roma . Il tecnico del Real Madrid ha risposto a una domanda riguardante la super sfida tra i giallorossi e l' Inter nel corso della conferenza stampa ...Sfida d'alta quota nel sabato di Liga: la capolista Real Madrid affronta la terza della classe Real Sociedad: in palio punti per il titolo.ROMA - Roma-Inter è il big match della prossima giornata di Serie A. José Mourinho affronta il suo passato, il club con il quale ha vinto il triplete prima di approdare al Real Madrid e proseguire la ...