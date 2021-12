Virgil was here: a Miami la sfilata di Louis Vuitton in onore di Virgil Abloh (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un grande show a cui lo stilista stava lavorando da più di tre anni, che la maison francese ha messo in scena per celebrarlo dopo sua tragica scomparsa. Era la sua ultima volontà. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un grande show a cui lo stilista stava lavorando da più di tre anni, che la maison francese ha messo in scena per celebrarlo dopo sua tragica scomparsa. Era la sua ultima volontà. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Tullia01 : RT @LouisVuitton: Virgil Was Here In memoria di Virgil Abloh, Louis Vuitton rende omaggio alla vita e all'eredità di un genio creativo con… - infoitcultura : Virgil was here: a Miami la sfilata di Louis Vuitton in onore di Virgil Abloh - ada_borsella : RT @LouisVuitton: Virgil Was Here In memoria di Virgil Abloh, Louis Vuitton rende omaggio alla vita e all'eredità di un genio creativo con… - LongarSalvi : RT @LouisVuitton: Virgil Was Here In memoria di Virgil Abloh, Louis Vuitton rende omaggio alla vita e all'eredità di un genio creativo con… - NickMaraLovesMe : RT @LouisVuitton: Virgil Was Here In memoria di Virgil Abloh, Louis Vuitton rende omaggio alla vita e all'eredità di un genio creativo con… -