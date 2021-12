Variante Omicron, allarme Sudafrica: boom contagi (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Variante Omicron fa scattare l’allarme in Sudafrica. Nel paese che ha individuato la nuova Variante covid, “l’aumento dei contagi è esponenziale”. La professoressa Michelle Groome, del National Institute for Communicable Diseases (NICD), fotografa la crescita dei casi delle ultime 2 settimane. Si è passati da una media di 300 contagi quotidiani a 1.000, fino ad arrivare ai 3.500 degli ultimi giorni. Ieri, il Sudafrica ha registrato il record di 8.561 nuove infezioni. Una settimana prima, nell’arco di 24 ore erano state 1.275. “Il tasso di crescita è preoccupante”, ha detto come riporta il quotidiano britannico Guardian. Secondo il NICD, il 74% dei campioni sequenziati nell’ultimo mese è caratterizzato dalla Variante ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lafa scattare l’in. Nel paese che ha individuato la nuovacovid, “l’aumento deiè esponenziale”. La professoressa Michelle Groome, del National Institute for Communicable Diseases (NICD), fotografa la crescita dei casi delle ultime 2 settimane. Si è passati da una media di 300quotidiani a 1.000, fino ad arrivare ai 3.500 degli ultimi giorni. Ieri, ilha registrato il record di 8.561 nuove infezioni. Una settimana prima, nell’arco di 24 ore erano state 1.275. “Il tasso di crescita è preoccupante”, ha detto come riporta il quotidiano britannico Guardian. Secondo il NICD, il 74% dei campioni sequenziati nell’ultimo mese è caratterizzato dalla...

