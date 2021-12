Se ne va Fabio Arrigucci | ex portiere di Arezzo e Ascoli

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La Nazione ricordadel decennio ’70 scomparso ieri. Ecco un estratto. Se ne va un altro pezzo di storia del calcio amaranto., ex, 71 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell’, debuttò in prima squadra in serie B in una grande giornata, 24 settembre 1972, vittoria 2-0 a Varese dove giocava Gentile. La domenica successiva l’esordio al Comunale e il successo 2-0 col Cesena che poi volò in A.giocò 7 gare perché poi esplose Paolo Conti, grande. Nella sua carriera anche una promozione nel 1972 dalla C alla B con l’. Vai all’articolo originale (LANAZIONE.IT di F.S.) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.