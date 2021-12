Perché coltivare la terra è un’emozione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un piatto di risotto giallo fumante, il colore pastello, il profumo caldo e avvolgente, una delizia. Ma ci siamo mai fermati a chiederci che strada abbia fatto lo zafferano che ci regala tanto piacere? «Di recente abbiamo fatto una visita alla Cooperativa Altopiano di Navelli. Abbiamo assistito a tutte le fasi della produzione, dalla raccolta all’essiccazione. È stato emozionante vedere come tutta la comunità, in un paese così piccolo, è coinvolta in queste attività, come ci siano famiglie intere dedicate allo zafferano, elemento fondamentale nell’economia e nella cultura locale. È uno zafferano che fa parte della DOP Zafferano dell’Aquila, ma al di là della qualità del prodotto è stato bello sentire lo spirito, partecipare alla bellezza della comunità». Biagio Amantìa racconta le sensazioni che ha provato in questo viaggio, descrive l’incontro con Massimiliano, uno degli agricoltori ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un piatto di risotto giallo fumante, il colore pastello, il profumo caldo e avvolgente, una delizia. Ma ci siamo mai fermati a chiederci che strada abbia fatto lo zafferano che ci regala tanto piacere? «Di recente abbiamo fatto una visita alla Cooperativa Altopiano di Navelli. Abbiamo assistito a tutte le fasi della produzione, dalla raccolta all’essiccazione. È stato emozionante vedere come tutta la comunità, in un paese così piccolo, è coinvolta in queste attività, come ci siano famiglie intere dedicate allo zafferano, elemento fondamentale nell’economia e nella cultura locale. È uno zafferano che fa parte della DOP Zafferano dell’Aquila, ma al di là della qualità del prodotto è stato bello sentire lo spirito, partecipare alla bellezza della comunità». Biagio Amantìa racconta le sensazioni che ha provato in questo viaggio, descrive l’incontro con Massimiliano, uno degli agricoltori ...

