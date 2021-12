Pagelle Torino Empoli | TOP e FLOP dopo i primi 45?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Pjaca, Di Francesco: Singo, Stojanovic VOTI Al termine del match. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Primavera, le pagelle di Sampdoria-Torino 3-2: Akhalaia segna ancora, Rosa si sblocca - Toro_News : ??| PRIMAVERA Le pagelle ai protagonisti del #Torino al termine degli ottavi di #CoppaItalia contro la #Sampdoria - aleeremos : #Sampdoria-#Torino Primavera 3-2: blucerchiati da urlo, ora i quarti di finale di #CoppaItaliaPrimavera! - SampNews24 : #SampdoriaTorino Primavera 3-2: blucerchiati da urlo, ora i quarti di finale di #CoppaItalia! - infoitsport : Roma-Torino 1-0, le pagelle: Abraham-gol, Zaniolo lotta. Pobega bene, Buongiorno stecca -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI "" PRONOSTICI " ARBITRI Sabato 4 dicembre 15.00 Milan - ...- Lazio 20.45 Juventus - Genoa Lunedì 6 dicembre 18.30 Empoli - Udinese 20.45 Cagliari -...30 Empoli - Udinese 20:45 Cagliari -CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 PSG - Bruges 18:45 ... gli azzurri sprecano, il Var li salva dal ko nel recupero Ledi Napoli - Lazio: Mertens d'...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Torino Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Empoli, valido per la 15ª giorna ...La Primavera del Torino saluta la Coppa Italia, cadendo a Bogliasco in casa della Sampdoria. Si ferma così il percorso dei granata nella competizione, tanto cara a Coppitelli (QUI per leggere le sue p ...