No Vax | scovata su Telegram l’ennesima chat violenta | minacce al premier Draghi ed ai governatori Bonaccini e De Luca

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Un conto è opporre le proprie perplessità, dissentire o, al limite, anche contestare disposizioni (non ‘imposizioni’) contrarie alle proprie, alla cosa è invece insultare, minacciare o fomentare odio. Dunque dispiace dover dare notizia del grado di ferocia che anima una nutrita frangia di ‘no Vax’ che oltretutto, finiscono per danneggiare anche chi dalla stessa parte (per principio, fede, ideologia, od altro), spesso incarnato da persone perbene e comuni, per nulla mosse da ‘spiriti da ultras’.no Vax: il lavoro degli esperti informatici della Digos che monitorano quotidianamente App e social Purtroppo, nell’ambito di un monitoraggio che passa anche attraverso i vari social e diverse App, gli esperti informatici della Digos, ‘sondando’ l’affollato parterre del quale si compone, hanno scoperto che alcuni dei gruppi di No vax e no Green ...

Advertising

italiaserait : No Vax, scovata su Telegram l’ennesima chat violenta: minacce al premier Draghi ed ai governatori Bonaccini e De Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax scovata

L'Occhio di Avellino

...grazie ai controlli anti - covid dei Nas. Non vaccinata, continuava a ricevere pazienti ... No: medici sospesi nel bolognese Questo mentre la risalita dei contagi (oltre all'avvicinarsi ...L'unico linguaggio possibile per i fascisti è la violenza, e questo è ciò che spaventa anche le istituzioni dopo la violenzadei gruppi Telegram e i controlli effettuati per i cortei, che hanno fatto scoprire il pericolo delle infiltrazioni estremiste. 'La preoccupazione c'è perché i toni salgono sempre di più e c'è ...Un conto è opporre le proprie perplessità, dissentire o, al limite, anche contestare disposizioni (non ‘imposizioni’) contrarie alle proprie, alla cosa è invece insultare, minacciare o fomentare odio.È il nuovo identikit del bersaglio-tipo del virus: 37 i focolai scolastici nell’Usl 3 con mille persone in quarantena. Allarme cluster in classe e nelle discoteche ...