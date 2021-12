Neoassunti, nella sezione Toolkit disponibile la versione integrale testuale dell’ambiente online (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Da oggi disponibile nella sezione “Toolkit” anche la versione testuale integrale dell’ambiente online, contenente le attività da svolgere nella sezione interna della piattaforma. Il materiale può costituire uno strumento utile per i tutor e i referenti territoriali per supportare al meglio i docenti in formazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Da oggi” anche la, contenente le attività da svolgereinterna della piattaforma. Il materiale può costituire uno strumento utile per i tutor e i referenti territoriali per supportare al meglio i docenti in formazione". L'articolo .

Advertising

Bhairav_als : RT @Terra2itter: — Cosa fai nella vita? — Assisto al lento sciamare della voglia di lavorare dei neoassunti, in una ditta in cui lavorare m… - Terra2itter : — Cosa fai nella vita? — Assisto al lento sciamare della voglia di lavorare dei neoassunti, in una ditta in cui lav… - ccuppi : Ci sono dati anche per gli insegnanti? La formazione in servizio nella scuola è facoltativa. Una possibilità potreb… -