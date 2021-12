LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Marco Odermatt detta legge e precede Mayer. 7° Casse, out Paris, lontano Innerhofer (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 A questo punto la DIRETTA LIVE si chiude qui, ma rimarremo per segnalarvi eventuali inserimenti e, ovviamente, seguiremo gli italiani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 21.01 Guglielmo Bosca (32) pasticcia in vetta, prova a limitare i danni ma si trova a 1.59 a metà gara. Conclude 24° a 2.89. 20.59 Riccardo Tonetti (31) sbaglia troppo in vetta e non trova mai il giusto ritmo. Chiude solamente 23° a 2.88. Al via Guglielmo Bosca. 20.58 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Marco Odermatt SVI 250 punti 2 Matthias Mayer AUT 180 3 Vincent Kriechmayr AUT 130 4 Christian Hirscbuehl AUT 100 5 Gino Caviezel SVI 93 6 Alexis Pinturault FRA 90 7 Beat Feuz SVI 86 20.57 Vittoria impressionante di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02 A questo punto lasi chiude qui, ma rimarremo per segnalarvi eventuali inserimenti e, ovviamente, seguiremo gli italiani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 21.01 Guglielmo Bosca (32) pasticcia in vetta, prova a limitare i danni ma si trova a 1.59 a metà gara. Conclude 24° a 2.89. 20.59 Riccardo Tonetti (31) sbaglia troppo in vetta e non trova mai il giusto ritmo. Chiude solamente 23° a 2.88. Al via Guglielmo Bosca. 20.58 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1SVI 250 punti 2 MatthiasAUT 180 3 Vincent Kriechmayr AUT 130 4 Christian Hirscbuehl AUT 100 5 Gino Caviezel SVI 93 6 Alexis Pinturault FRA 90 7 Beat Feuz SVI 86 20.57 Vittoria impressionante di ...

