Inter | Lautaro | ' Vogliamo difendere lo Scudetto La Roma è forte'

Advertising

Inter : ?? | INTESA ? Passaggio di @ddambrosio ? Velo di #Lautaro ? Gol di @gaglio94 #ForzaInter #InterSpezia - Inter : ? | EL TORO 57' - #Lautaro calcia dal dischetto e firma il raddoppio ???? - Inter : ?? | SOSTITUZIONI ?? @EdDzeko ?? #Lautaro ?? @Alexis_Sanchez ?? @tucu_correa #ForzaInter #InterSpezia - Ronny8620 : RT @Inter: ?? | SOSTITUZIONI ?? @EdDzeko ?? #Lautaro ?? @Alexis_Sanchez ?? @tucu_correa #ForzaInter #InterSpezia - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Inter, #LautaroMartinez: '#Messi mi chiedeva com'era la situazione tra me e l'Inter' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciome… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

..., grazie alla vittoria contro lo Spezia e al conseguente pareggio del Napoli contro il Sassuolo, si è portata a - 2 dalla vetta. Inzaghi nelle ultime partite ha anche ritrovato i gol di...Martinez, attaccante dell'è stato intervistato in esclusiva da Sky Sport . Le sue dichiarazioni: ' Io e la mia famiglia siamo contenti qui, stiamo bene, la città mi piace ...A MILANO- Sul suo complicato passato all’Inter, le parole di Mancini: «Non so, difficile da capire. Amantino Mancini, ex giocatore di Inter e Roma, ha parlato in collegamento su Sky Sport della sua es ...Le parole dell'attaccante nerazzurro: "Inzaghi mi sta aiutando molto. Da quando sono diventato padre sono maturato" ...