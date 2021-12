Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici? I no vax organizzano i ‘trasporti solidali’ su Telegram: tante richieste per i figli a scuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Ci siamo svegliati in un mondo in cui le tonalità di grigio sono sempre più scure. E come sempre a causa dell’ennesimo decreto del governo“. È l’incipit del messaggio che sta circolando da qualche giorno sui canali Telegram delle persone contrarie alla vaccinazione anti-Covid o, più in generale, al certificato verde. Il riferimento è all’obbligo, a partire da lunedì 6 dicembre, per tutti i cittadini, di mostrare il cosiddetto Green pass base per poter salire sui mezzi pubblici. Così migliaia di italiani si stanno organizzando per aggirare il sistema. Come? Ricorrendo al buon, vecchio “passaggio” in automobile. O, per chi ama gli anglicismi, al più internazionale car pooling. In questi ultimi giorni sul servizio di messaggistica è un proliferare di gruppi chiamati “Trasporti solidali”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Ci siamo svegliati in un mondo in cui le tonalità di grigio sono sempre più scure. E come sempre a causa dell’ennesimo decreto del governo“. È l’incipit del messaggio che sta circolando da qualche giorno sui canalidelle persone contrarie alla vaccinazione anti-Covid o, più in generale, al certificato verde. Il riferimento è all’obbligo, a partire da lunedì 6 dicembre, per tutti i cittadini, di mostrare il cosiddettobase per poter salire sui. Così migliaia di italiani si stanno organizzando per aggirare il sistema. Come? Ricorrendo al buon, vecchio “aggio” in automobile. O, per chi ama gli anglicismi, al più internazionale car pooling. In questi ultimi giorni sul servizio di messaggistica è un proliferare di gruppi chiamati “Trasporti solidali”, ...

