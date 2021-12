Elettra Lamborghini pubblica il suo delizioso singolo natalizio | Mezzanotte

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Mariah Carey inizia a tremare, la regina del twerk vuole conquistare anche il trono di sovrana del Natale.ha appena rilasciato il suo. E anche questa volta per meha fatto centro. Dopo Pem Pem, Musica, Pistolero la Lambo ci ha confezionato l’ennesimoorecchiabile. Al primo ascolto sto già canticchiando “il mio regalo per te, il mio regalo è”. ALLERTA SPOILER il mio regalo per te il mio regalo é?!?!?! #Apic.twitter.com/zVxjTlMwCH —(@Lambo) December 1, 2021 Il mio regalo per te é?!?!?!?!”A” fuori stasera alle 00:00 !!! Non ne potrete piú fare a meno ...