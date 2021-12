Calcio: Lega Serie A, a fianco della divisione calcio paralimpico e sperimentale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nel weekend sportivo dal 3 al 6 dicembre 2021, prima del fischio d'inizio di tutte le partite dei campionati di Serie A Tim, Serie Bkt e Serie C, gli atleti delle associazioni sportive che aderiscono ai campionati ufficiali della Dcps scenderanno sul terreno di gioco dei Club professionistici di tutta Italia indossando le maglie delle diverse società calcistiche. Sui maxischermi degli stadi verrà inoltre trasmesso un video promozionale con il messaggio a sostegno della campagna di comunicazione promossa dalla Figc “DISABILITIAMO I PREGIUDIZI”. “La Lega Serie A è da sempre molto attenta e sensibile verso le tematiche sociali, da oltre cinque anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - in occasioneGiornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nel weekend sportivo dal 3 al 6 dicembre 2021, prima del fischio d'inizio di tutte le partite dei campionati diA Tim,Bkt eC, gli atleti delle associazioni sportive che aderiscono ai campionati ufficialiDcps scenderanno sul terreno di gioco dei Club professionistici di tutta Italia indossando le maglie delle diverse società calcistiche. Sui maxischermi degli stadi verrà inoltre trasmesso un video promozionale con il messaggio a sostegnocampagna di comunicazione promossa dalla Figc “DISABILITIAMO I PREGIUDIZI”. “LaA è da sempre molto attenta e sensibile verso le tematiche sociali, da oltre cinque anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega Calcio, cambio della guardia a Vigliano: via Ariezzo, arriva Petrucci da Casale A Casale, ha conquistato una Coppa Italia di Serie D e una Coppa di Lega. "Benvenuto a Vigliano " commenta il presidente Paolo Daniele " A lui l'augurio di un buon lavoro". g. c.

Amazon, pochi ascolti tv con la Champions. Ma c'è chi fa boom in tv con il pallone La morale? Il calcio continua a piacere, quello a pagamento un po' meno. Perché accada è materia di studio con soluzione da trovare in fretta. Tra qualche mese la Lega Serie A dovrà aprire le danze ...

Calcio: Lega A, nuova assemblea club il 3 dicembre ANSA Nuova Europa Calcio: Lega Serie A, a fianco della divisione calcio paralimpico e sperimentale “La Lega Serie A è da sempre molto attenta e sensibile verso le tematiche sociali, da oltre cinque anni sosteniamo iniziative a favore degli atleti disabili, consapevoli che il calcio di vertice può e ...

Torres, buone notizie: test negativi per il gruppo squadra Dalla Torres arrivano buone notizie al termine dei test eseguiti per la rilevazione del Covid dopo che alcuni giocatori hanno viaggiato sull’aereo Fiumicino-Alghero in cui un passeggero è risultato po ...

