Brutte notizie per il Milan, Pioli perde un titolare: si dovrà operare!

Non solo il Napoli, anche il Milan è alle prese con la situazione legata agli infortuni. L'ultima tegola in casa rossonera riguarda Simon Kjaer. FOTO: Getty - Kjaer Milan Il difensore danese, stando a quanto riporta Sky Sport, si opererà domani. Il centrale sarà sottoposto ad un intervento ai legamenti del ginocchio sinistro dopo l'infortunio occorso con il Genoa. Solamente domani, quindi, i rossoneri conosceranno gli effettivi tempi di recupero di Kjaer, ma le sue condizione sembrano far pensare al peggio. In caso di rottura, infatti, la sua stagione sarebbe virtualmente conclusa.

