Bonetti | Tridico | “Decontribuzione su donne strumento efficace | soprattutto dopo maternità”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Di pari opportunità,mirata allequella introdotta per il periodo immediatamente successivo alla– sembrano dare i loro frutti nel mercato del lavoro. Lo hanno sostenuto oggi il Ministro alle Pari Opportunità Elenae il Presidente dell’INPS Pasquale, al convegno dell’Istituto di Previdenza Sociale “e politiche per l’assunzione delle lavoratrici”., se mirata produce risultati “Noi spendiamo 24 miliardi di euro all’anno per, sgravi fiscali. Ma noi oggi sappiamo grazie all’Inps e altri ricercatori che lamirata funziona di più ed è più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Tridico

Dire

...per le Pari opportunità Elena, il presidente dell'associazione Libera Don Luigi Ciotti , Romano Prodi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente dell'Inps Pasquale. ...... prenderanno la parola il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elenae la ...altri prenderanno parte il presidente di Libera Don Luigi Ciotti e il presidente dell'Inps PasqualeA palazzo Wedekind a Roma il workshop 'Decontribuzione e politiche per l'assunzione delle lavoratrici' con il presidente Inps Tridico, la ministra per la Famiglia e Pari Opportunità Bonetti e l'ex lea ...