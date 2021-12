Variante Omicron: primi casi in Sudamerica: bloccati i voli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre il mondo conta ormai quasi 263 milioni di contagi totali e 5.215.408 decessi dall’apparizione del Covid (fonte Jhu), la Variante Omicron, molto più contagiosa della Delta (anche se al momento apparentemente meno virulenta) continua a diffondersi a livello planetario, primi casi in Sudamerica. primi casi Omicron in Sudamerica Le autorità sanitarie del Brasile hanno individuato due casi positivi di Omicron che sono i primi contagi in America Latina della nuova Variante del coronavirus. L’Istituto Adolfo Lutz ha confermato che si tratta di un uomo ed una donna brasiliani arrivati a Sao Paulo dal Sudafrica dove svolgono attività di missionari. C’è anche un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre il mondo conta ormai quasi 263 milioni di contagi totali e 5.215.408 decessi dall’apparizione del Covid (fonte Jhu), la, molto più contagiosa della Delta (anche se al momento apparentemente meno virulenta) continua a diffondersi a livello planetario,ininLe autorità sanitarie del Brasile hanno individuato duepositivi diche sono icontagi in America Latina della nuovadel coronavirus. L’Istituto Adolfo Lutz ha confermato che si tratta di un uomo ed una donna brasiliani arrivati a Sao Paulo dal Sudafrica dove svolgono attività di missionari. C’è anche un ...

