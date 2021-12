Variante Omicron covid, esperta Oms: “Forse più trasmissibile” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Variante Omicron del covid, cosa sappiamo finora? “Uno degli scenari è che il virus, che continua a evolversi, potrebbe aver guadagnato dei vantaggi. Questo significa che potrebbe essere diventato più trasmissibile. Più trasmissibile di Delta. E’ quello che dobbiamo vedere”. “Ci aspettiamo di avere maggiori informazioni sulla trasmissione di Omicron nel giro di giorni, non settimane”. E’ il quadro tracciato dall’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha aggiornato sulle informazioni disponibili sul nuovo mutante in questo momento, durante il periodico briefing con la stampa sulla situazione covid nel mondo. “Dal punto di vista della gravità della malattia – ha continuato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021)del, cosa sappiamo finora? “Uno degli scenari è che il virus, che continua a evolversi, potrebbe aver guadagnato dei vantaggi. Questo significa che potrebbe essere diventato più. Piùdi Delta. E’ quello che dobbiamo vedere”. “Ci aspettiamo di avere maggiori informazioni sulla trasmissione dinel giro di giorni, non settimane”. E’ il quadro tracciato dall’epidemiologa Maria Van Kerkhove,dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha aggiornato sulle informazioni disponibili sul nuovo mutante in questo momento, durante il periodico briefing con la stampa sulla situazionenel mondo. “Dal punto di vista della gravità della malattia – ha continuato ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - NicolaPorro : ??Ma quindi stiamo per morire tutti o siamo i migliori del mondo? Il nostro @DelpapaMax mette a nudo le contraddizio… - maxime71167 : RT @Liuto_: Se davvero la variante omicron fosse blanda, la decisione più responsabile sarebbe quella di lasciarla circolare tra la popolaz… - DavPoggi : Variante Omicron, Pregliasco: «fra 100 giorni pronto nuovo vaccino» ma vaccinatevi adesso col «piatto del giorno» -