Sparatoria in liceo Michigan, 3 morti e 8 feriti. Fermato 15enne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E' di tre morti e 8 feriti il bilancio aggiornato della Sparatoria avvenuta in un liceo di Oxford, in Michigan. Gli studenti della Oxford High School uccisi erano un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 14 anni e una ragazza di 17 anni, ha detto il vicesceriffo della contea di Oakland Michael G. McCabe, citato dalla Cnn. Un ragazzo di 15 anni è stato preso in custodia dalla polizia, allertata da una chiamata al 911. Secondo gli agenti, avrebbe sparato tra i 15 e i 20 colpi con una pistola, che è stata sequestrata. L'abitazione del ragazzo è stata perquisita. Degli otto feriti, due sono attualmente in sala operatoria e gli altri sei sono in condizioni stabili con varie ferite da arma da fuoco.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E' di tree 8il bilancio aggiornato dellaavvenuta in undi Oxford, in. Gli studenti della Oxford High School uccisi erano un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 14 anni e una ragazza di 17 anni, ha detto il vicesceriffo della contea di Oakland Michael G. McCabe, citato dalla Cnn. Un ragazzo di 15 anni è stato preso in custodia dalla polizia, allertata da una chiamata al 911. Secondo gli agenti, avrebbe sparato tra i 15 e i 20 colpi con una pistola, che è stata sequestrata. L'abitazione del ragazzo è stata perquisita. Degli otto, due sono attualmente in sala operatoria e gli altri sei sono in condizioni stabili con varie ferite da arma da fuoco.video width="746" height="420" ...

Advertising

1970Germano : RT @galatacla: CI RISIAMO... Studente di 15anni uccide 3compagni di classe del suo liceo in 1sparatoria avvenuta alla Oxford High School, i… - ferrariant : RT @galatacla: CI RISIAMO... Studente di 15anni uccide 3compagni di classe del suo liceo in 1sparatoria avvenuta alla Oxford High School, i… - ziolions4219 : RT @galatacla: CI RISIAMO... Studente di 15anni uccide 3compagni di classe del suo liceo in 1sparatoria avvenuta alla Oxford High School, i… - galatacla : CI RISIAMO... Studente di 15anni uccide 3compagni di classe del suo liceo in 1sparatoria avvenuta alla Oxford High… - TgLa7 : Sparatoria in un liceo del #Michigan. Due ragazze e un ragazzo, quest'ultimo giovane promessa del football, decedut… -