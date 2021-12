Roma | Veretout fa crifa tonda | 100 presenze con i giallorossi

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Jordan, centrocampista della, festeggia oggi le 100 partite in tutte le competizioni con il club giallorosso Jordansempre più nella storia recente della. Il centrocampista francese, scendendo in campo contro il Bologna, ha infatti raggiunto un importante traguardo. Per il francese, con quella di oggi, sono infatti 100 letra tutte le competizioni con la squadra giallorossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ?? Quella di oggi è la presenza numero 100 di Jordan Veretout in giallorosso. Forza Roma! #BolognaRoma - corgiallorosso : LIVE Bologna-Roma 1-0 (35' Svanberg) – 64' Cristante per Veretout - ilRomanistaweb : ?? #BolognaRoma 1-0 | 64' Sostituzione Roma: fuori Veretout, entra Cristante - YosefPiperno : Romanista che pensa che i giocatori più forti della Roma siano Veretout e Mancini - LorenzoFracassa : RT @sololaromait: Bologna-Roma: la formazione ufficiale ?? (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mk… -

(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp,, Mkhitaryan, Diawara, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Calafiori, Reynolds, ..., 20 novembre 2021 - Mourinho potrà contare nuovamente su un titolare per la prossima partita: ... Il centrocampo ritrova Cristante Tra gli uomini fondamentali per Mourinho accanto ac'è ...Il francese qualche settimana fa ha fatto una dichiarazione d'amore verso i colori giallorossi: "Ora voglio vincere qualcosa con la Roma e andare più in alto possibile" ...Voti e tabellino del primo tempo di Bologna-Roma, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2021/22 ...