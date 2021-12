Risultati e classifica Serie A live: Inter e Milan in scioltezza, Napoli rimontato (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe di Fiorentina e Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazio anche per una Juve in crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’Inter ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su Milan (al cospetto di Sheva) e Napoli (al Mapei contro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata diA che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe di Fiorentina e Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazio anche per una Juve in crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su(al cospetto di Sheva) e(al Mapei contro ...

