Napoli, Covid: in 48 ore raddoppiano gli studenti in quarantena (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 154 gli studenti in quarantena nell’Asl Napoli 1 per il Covid, un vero e proprio raddoppio nelle ultime 48 ore, visto che il 29 novembre erano 66 gli studenti in quarantena a Napoli. Nel giro di 48 ore sono quindi raddoppiati i casi trovati di studenti che sono positivi e che hanno portato le loro classi in quarantena, segnalando quindi un forte aumento dei casi tra la popolazione scolastica. Dal 24 al 30 novembre sono stati segnalati a Napoli 154 casi di Covid di cui in testa le municipalità di Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, e Mercato Pendino con 35 casi e Bagnoli e Fuorigrotta con 29 casi. In totale nella settimana sono 8 i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 154 gliinnell’Asl1 per il, un vero e proprio raddoppio nelle ultime 48 ore, visto che il 29 novembre erano 66 gliin. Nel giro di 48 ore sono quindi raddoppiati i casi trovati diche sono positivi e che hanno portato le loro classi in, segnalando quindi un forte aumento dei casi tra la popolazione scolastica. Dal 24 al 30 novembre sono stati segnalati a154 casi didi cui in testa le municipalità di Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, e Mercato Pendino con 35 casi e Bagnoli e Fuorigrotta con 29 casi. In totale nella settimana sono 8 i ...

Advertising

Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - Corriere : Incinta, non vaccinata, e con il Covid: partorisce due gemelli positivi e muore - SkyTG24 : 'Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo l… - Bad_Linhat : RT @ginometropoli: Tutti i vaccini basati su produzione della tossina Spike possono riprodurre gli effetti della patologia COVID-19. Prof.… - corrmezzogiorno : #Napoli A Napoli in 48 ore raddoppiano gli studenti in quarantena -