Lo Spazio, il Pnrr e l'Esa. La riunione del Comint a palazzo Chigi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo Spazio è tornato a palazzo Chigi, con al centro il tema della gestione delle risorse del Pnrr destinate al settore. Questa mattina si è riunito per la quindicesima volta dalla sua istituzione il Comitato interministeriale per le politiche spaziali (Comint), l'organo introdotto nel 2018 per dare maggiore coordinamento alla governance nazionale, alla terza riunione con il governo di Mario Draghi, la seconda presieduta dal ministro Vittorio Colao (delegato dal premier per il settore) dopo l'incontro di ottobre in cui era stata definita l'istituzione della prima Giornata nazionale dello Spazio, in programma il prossimo 16 dicembre. riunione delicata, viste le anticipazioni di stampa (soprattutto da LaVerità) sul piano per affidare all'Agenzia spaziale ...

