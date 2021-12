“L’ho fatto proprio lì”. Alessia Marcuzzi se lo lascia scappare: la confessione è bollente (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Incredibile confessione intima di Alessia Marcuzzi, che in questo periodo sembra proprio voler tirare tutti i lati privati della sua vita. Soltanto pochi giorni fa si era soffermata sui suoi sex toys, che aveva mostrato ai suoi follower. Ora, rispondendo ad una domanda di un suo fan, si è spinta anche oltre e ha parlato dei suoi rapporti sessuali. Una confidenza molto riservata, che sta già facendo il giro del web. Un sogno proibito per molti, invece la conduttrice televisiva è riuscita a realizzarlo. Intanto, dalle informazioni riportate dal magazine “Chi”, “mancherebbero solo i dettagli” dell’accordo che vedrebbe Alessia Marcuzzi sul palco dell’Ariston ricoprendo un ruolo talmente importante al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Insomma, non una sorta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Incredibileintima di, che in questo periodo sembravoler tirare tutti i lati privati della sua vita. Soltanto pochi giorni fa si era soffermata sui suoi sex toys, che aveva mostrato ai suoi follower. Ora, rispondendo ad una domanda di un suo fan, si è spinta anche oltre e ha parlato dei suoi rapporti sessuali. Una confidenza molto riservata, che sta già facendo il giro del web. Un sogno proibito per molti, invece la conduttrice televisiva è riuscita a realizzarlo. Intanto, dalle informazioni riportate dal magazine “Chi”, “mancherebbero solo i dettagli” dell’accordo che vedrebbesul palco dell’Ariston ricoprendo un ruolo talmente importante al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Insomma, non una sorta di ...

