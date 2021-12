Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Lozano, Zieli?ski, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il match valido per gli ottavi di finale della Primave… - DiMarzio : #SerieA, #InterSpezia | Le scelte ufficiali di Inzaghi e Thiago Motta - DiMarzio : #seriea| #SassuoloNapoli, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Milan, le formazioni ufficiali - CalcioNews24 : #SassuoloNapoli, le formazioni ufficiali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Ecco ledi Genoa - Milan (fischio d'inizio ore 20.45). Genoa : Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambaso; Ekuban, Bianchi. Milan : Maignan; ...Genoa : Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambaso; Ekuban, Bianchi. Milan : Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, ...Dopo la vittoria contro il Milan, il Sassuolo ospita il Napoli capolista, reduce dal successo con la Lazio. Alessio Dionisi punta ancora su Ferrari, Frattesi e Berardi, i tre punti fermi dei neroverdi ...SERIE A - Le scelte di Alessio Dionisi e Luciano Spalletti per il turno infasettimanale in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 1° dicembre alle 20.45. Ora il Napoli vuole scappare in ...