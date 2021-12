Calcio: Serie A. Mourinho 'Orgoglioso, non ho sentimenti negativi' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tecnico della Roma: "Bravo Bologna, ma i miei hanno dato tutto" BOLOGNA - "Fortunatamente ho sostituito presto Mancini, altrimenti sarebbe stato ammonito anche lui. E voglio dire una cosa contro i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tecnico della Roma: "Bravo Bologna, ma i miei hanno dato tutto" BOLOGNA - "Fortunatamente ho sostituito presto Mancini, altrimenti sarebbe stato ammonito anche lui. E voglio dire una cosa contro i ...

