Calcio | Serie A Inzaghi ' Soddisfatto per approccio | davanti si corre'

Advertising

Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - Gazzetta_it : Juve, perché Dybala non ha ancora firmato il rinnovo di contratto - reportrai3 : Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima della Juventus… - _tania____ : RT @ZzaPina: Genoa Milan Serie A 1 dicembre 2021 - Gazzetta_it : Gol! Cittadella - Como 2-0, rete di Branca S. (CIT) -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport.it

MILANO - Thiago Motta , tecnico dello Spezia , ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta di San Siro contro l' Inter . Le sue parole nel dettaglio: "Abbiamo cercato di tenere la partita al ...Ma il bello delè che non sempre vincono i migliori". . spf/mc/red 01 - Dic - 21 21:15 1 dicembre 2021Il tecnico dello Spezia: "Potevamo essere in undici contro dieci" MILANO (ITALPRESS) - "Lautaro? Non so come l'ha gestita l'arbitro, ha fatto 15 metri, è stata un'aggressione, non vorrei parlarne ...Due vittorie casalinghe negli anticipi delle 18:30 della 15^ giornata di Serie A: Inter e Bologna si impongono rispettivamente su Spezia e Roma. I nerazzurri si portano momentaneamente in solitaria al ...