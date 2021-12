Allerta meteo, domani scuole chiuse in diversi comuni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allerta meteo Arancione Dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani giovedì 2 dicembre Forti temporali, vento forte e mare agitato Massima attenzione a dissesto idrogeologico La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di #Allertameteo per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello Arancione. Questo il dettaglio per zone: – Allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 1 dicembre 2021)Arancione Dalla mezzanotte fino alle 23.59 digiovedì 2 dicembre Forti temporali, vento forte e mare agitato Massima attenzione a dissesto idrogeologico La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di #per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello Arancione. Questo il dettaglio per zone: –Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e ...

Advertising

DPCgov : ????? Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-Sud. ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #2dicembre, su Lazio, Ca… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #25novembre, su settori della Calabria ???? #AllertaGIALLA in dieci regioni ? In arri… - DPCgov : ??Venerdì #26novembre ???? #allertaROSSA in Calabria ???? #allertaARANCIONE in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.… - ary20312025 : RT @GaeManfredi: Ho firmato questa sera l'ordinanza di chiusura, per domani #2dicembre, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e g… - infoitinterno : Scuole chiuse a Caserta con l'allerta meteo arancione -