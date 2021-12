Acqua calda: ecco come risparmiare in bolletta e non solo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In inverno la cifra della bolletta del gas e della luce sale alle stelle. ecco un trucco per risparmiare sull’utilizzo dell’Acqua calda. Acqua calda – ecco come risparmiareL’utilizzo eccessivo dell’Acqua calda è uno dei principali fattori di spreco energetico, soprattutto nella stagione invernale. ecco perché risulta necessario conoscere qualche trucchetto e seguire qualche accortezza, in modo da essere più parsimoniosi con il suo utilizzo. Se per esempio dobbiamo usufruirne per poco tempo (come quando laviamo le mani oppure i denti) sarebbe il caso di utilizzare l’Acqua fredda, in questo modo eviteremmo di accendere la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In inverno la cifra delladel gas e della luce sale alle stelle.un trucco persull’utilizzo dell’L’utilizzo eccessivo dell’è uno dei principali fattori di spreco energetico, soprattutto nella stagione invernale.perché risulta necessario conoscere qualche trucchetto e seguire qualche accortezza, in modo da essere più parsimoniosi con il suo utilizzo. Se per esempio dobbiamo usufruirne per poco tempo (quando laviamo le mani oppure i denti) sarebbe il caso di utilizzare l’fredda, in questo modo eviteremmo di accendere la ...

