Roma, scontro tra auto e un monopattino: morto un uomo di 48 anni (Di martedì 30 novembre 2021) La vittima aveva 48 anni e secondo i primi accertamenti attraversava la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta la vettura. I vigili urbani stanno svolgendo accertamenti per capire quale dei due veicoli sia passato con il semaforo rosso

