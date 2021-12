Milan, Pellegri può partire a gennaio: Genoa e Torino sulle tracce dell’attaccante (Di martedì 30 novembre 2021) Pietro Pellegri in questa prima fase di stagione sta trovando poco spazio al Milan e, nonostante i numerosi infortuni nel reparto offensivo, finora ha giocato soltanto qualche spezzone di gara. A questo punto la dirigenza rossonero e lo stesso attaccante stanno riflettendo sul futuro e, a poche settimane dall’apertura del mercato di riparazione, si profila una possibile cessione in prestito. Tra club più interessati a Pellegri ci sono Genoa e Torino, due squadre che hanno bisogno di migliorare sotto il punto di vista realizzativo, anche a causa dei diversi problemi a cui sono andate incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Pietroin questa prima fase di stagione sta trovando poco spazio ale, nonostante i numerosi infortuni nel reparto offensivo, finora ha giocato soltanto qualche spezzone di gara. A questo punto la dirigenza rossonero e lo stesso attaccante stanno riflettendo sul futuro e, a poche settimane dall’apertura del mercato di riparazione, si profila una possibile cessione in prestito. Tra club più interessati aci sono, due squadre che hanno bisogno di migliorare sotto il punto di vista realizzativo, anche a causa dei diversi problemi a cui sono andate incontro. SportFace.

