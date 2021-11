(Di martedì 30 novembre 2021) Niente da fare, il, a nostro avviso tassa iniqua, resterà. Ilha chiuso la porta in faccia alla richiesta di abrogazione del balzello noto anche come addizione erariale . Come ...

Si tratta di un importotrascendentale, seppur con un incremento negli ultimi anni, che in ogni modosposta gli equilibri. Ilsenza dubbio ha penalizzato un mercato, delle auto ...Eppure le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, una volta esaminato quello che viene definito Decreto Fiscale, hanno deciso di respingerlo, l'eliminazione dels'ha da fare'. ...Il Senato ha chiuso la porta in faccia alla richiesta di abrogazione dell’ottuso superbollo, noto come addizione erariale. L’emendamento, presentato da un gruppo senatori di Fratelli d’Italia nel cont ...Il superbollo non sarà cancellato. Stop del senato. Niente da fare: il balzello rimane, penalizzando le auto con più di 185 kW e sminuendo un mercato.