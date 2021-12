Advertising

SerieA : ??? #SerieATIM?? COACH OF THE MONTH | NOVEMBER 2021 ???? Gian Piero Gasperini La ricetta perfetta di Gasp: gol e vitt… - Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini eletto ???????????????????? ?????? ???????? di novembre di @SerieA! ?? Complimenti, Mister!! ???? Gian Piero Gas… - Gazzetta_it : Percassi: 'Gasperini ha rinnovato fino al 2024. È lui l'uomo giusto' - andreastoolbox : Atalanta, l'annuncio di Percassi: 'Gasperini ha firmato il rinnovo fino al 2024' | Sky Sport - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Scudetto? Napoli e Inter sono più avanti': Il tecnico: 'Il rinnovo? E' la testimonianza di at… -

Lo ha dichiarato il tecnico dell', Gian Piero, dopo il match con il Venezia "Scudetto? Da parte nostra non è questo il momento. Il Napoli gioca per lo scudetto mentre noi questa ...Commenta per primo L'ad dell'Luca Percassi ha annunciato a Sky Sport il rinnovo di contratto dell'allenatore Gian Piero: ' Oggi abbiamo formalizzato un prolungamento di contratto con il mister. Proprio ..."Noi siamo vicini ma questa consapevolezza la cerchiamo, speriamo di poterci arrivare ma sappiamo che abbiamo ancora degli step da fare"."Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto, è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024, con opzione per il 2025".