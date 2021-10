Xbox: un evento per festeggiare l’anniversario, ecco quando si terrà! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato un nuovo evento per festeggiare il ventesimo anniversario di Xbox, affermando però sin da subito che non ci saranno annunci di nuovi titoli: ecco quando si terrà Ammettiamolo: la direzione intrapresa da Microsoft con l’avvio di questa nuova generazione di console è molto più interessante di quella vista con Xbox One. La maggiore attenzione ai servizi, Xbox Game Pass in primis, non ha fatto però distogliere l’attenzione anche dal lato software. Ed infatti, nei prossimi mesi, sono tantissimi i giochi targati Xbox Game Studios in arrivo, basti pensare a Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, tutti in arrivo entro la metà di novembre. E soprattutto Halo Infinite, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato un nuovoperil ventesimo anniversario di, affermando però sin da subito che non ci saranno annunci di nuovi titoli:si terrà Ammettiamolo: la direzione intrapresa da Microsoft con l’avvio di questa nuova generazione di console è molto più interessante di quella vista conOne. La maggiore attenzione ai servizi,Game Pass in primis, non ha fatto però distogliere l’attenzione anche dal lato software. Ed infatti, nei prossimi mesi, sono tantissimi i giochi targatiGame Studios in arrivo, basti pensare a Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, tutti in arrivo entro la metà di novembre. E soprattutto Halo Infinite, ...

Advertising

tuttoteKit : #Xbox: un evento per festeggiare l'anniversario, ecco quando si terrà! #Microsoft #tuttotek - infoitscienza : Xbox fissa l'evento per celebrare i suoi vent'anni (ma non aspettatevi sorprese) - simoxp372 : RT @Console_Tribe: Microsoft celebra 20 anni di Xbox e Halo con un evento a metà Novembre - - Console_Tribe : Microsoft celebra 20 anni di Xbox e Halo con un evento a metà Novembre - - infoitscienza : 'Xbox non ha bisogno di annunciare nuovi videogiochi all'evento per i suoi 20 anni' -